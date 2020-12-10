Минск, , 15:48 — REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили план применения региональной российско-белорусской группировки войск. Об этом 10 декабря заявил начальник белорусского Генштаба генерал-майор Александр Вольфович.

Он представил доклад Лукашенко, который заявил, что «нагнетание обстановки идёт». и «нельзя успокаиваться» под умиротворяющую риторику руководства США и военно-политического блока НАТО.

Комментируя итоги доклада, Вольфович сообщил «президентскому пулу», что план применения региональной группировки войск одобрен также Москве. После этого документ будет вынесен на рассмотрение декабрьского заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Плана применения РГВ разрабатывали генштабисты России и Белоруссии. Группировка является механизмом стратегического сдерживания и отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства, пояснил Вольфович.

По его словам, в переработанном плане «уточнены варианты действий исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач».

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Также уточнен боевой состав региональной группировки войск. Белорусское госинформагентство БелТА приводит пояснение Вольфовича: «За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями. Упор делаем на закупку образцов нашего военно-промышленного комплекса, приобретаем и в Российской Федерации. Ведь решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое».

Напомним, официальный Минск не признаёт границы Российской Федерации, считая Крым де-юре украинским. При подписании совместных с Россией договоров, в том числе в рамках ОДКБ, Лукашенко неоднократно акцентировал внимание на отказе посылать белорусских военнослужащих за пределы Белоруссии. Исключение сделано для хорошо оплачиваемых миротворческих миссий по линии ООН.

Отметим, что накануне недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе официальный Минск демонстративно поддерживал и вооружал Азербайджан, а не союзника по ОДКБ — Армению. Взамен официальный Баку оказывал кредитную помощь и поставки нефти, необходимой для загрузки белорусских НПЗ в условиях «нефтяной войны» с Россией.

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Также напомним, летом 2020 года Совбез Белоруссии заявил об исходящей от России угрозе интервенции. По словам белорусского госсекретаря Андрея Равкова, около 200 боевиков были засланы на белорусскую территорию и к вторжению готовились дополнительные группировки.

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