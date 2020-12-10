Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря 2020, 15:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил найти телефон 97-летней жительницы Ставропольского края, которая хочет пообщаться с ним. Об этом он заявил 10 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Член СПЧ Галина Осокина рассказала главе государства о мечте жительницы Ставрополья, оставленной на «ёлке желаний». Женщина — ветеран Великой Отечественной войны — очень хотела бы поговорить с Путиным.
«Приглашаете в гости, сказали, что «старушка вам будет очень рада», но адреса не оставляете. Как так?» — ответил российский лидер. Он заверил, что с удовольствием поговорит с пожилой женщиной.
Осокина сказала, что знает только имя старушки — Наталья Ивановна Донскова.
«Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну», — обратился Путин к главам ФСБ и МВД и добавил, что «ругаем-ругаем правоохранительную систему», пусть она сделает что-то хорошее.