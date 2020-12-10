Джакарта, , 15:44 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан заявил, что явка избирателей на региональных выборах 2020 года составила около 70%, сообщает CNN Indonesia.

По словам министра, явка избирателей на выборах все еще рассчитывается Всеобщей избирательной комиссией Индонезии.

Тито Карнавиан считает, что явка избирателей была достаточно хорошей, учитывая, что региональные выборы прошли в разгар пандемии. На выборы пришли около 100 млн человек.

Напомним, ранее избирательная комиссия Индонезии поставила цель достичь 77-процентную явку избирателей.

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