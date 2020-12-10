Красногорск, , 15:43 — REGNUM Силовые органы не должны задерживать журналистов вместе с нарушающими общественный порядок на протестных акциях и манифестациях. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Разрешённые или неразрешённые (акции) властями, журналист должен иметь право свободно об этом сказать и информацию об этом распространить», — заявил Путин.

Президент согласился, что если в Москве и Московской области такая практика выстроилась, в других регионах России этому следует уделить отдельное внимание.

«Обещаю, что такое поручение (полпредам) будет дано, наверняка нас коллеги слушают. Уверяю вас, я заинтересован, чтобы люди вашей профессии работали свободно, и чтобы и у меня была возможность в том числе через средства массовой информации получать достоверную, объективную и своевременную информацию о том, что происходит в стране», — подчеркнул он.