Кишинёв, , 15:49 — REGNUM Итоги второго тура выборов президента Молдавии, состоявшихся 15 ноября, подтвердил конституционный суд (КС) республики, признав победу на них Майи Санду. Об этом 10 декабря сообщила в ходе заседания молдавского КС, которое транслировали телеканалы страны, его председатель Домника Маноле.

«Конституционный суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года, признать действительным мандат Майи Санду на должность президента Молдавии», — заявила она.

Также Маноле добавила, что данное решение является окончательным, не может обжаловаться и является вступившим в силу с даты его принятия.

При этом известно, что церемония инаугурации Санду состоится 24 декабря, однако по причине пандемии коронавируса пройдет без присутствия глав других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на активное участие Молдавии в создании и работе проекта «Крымская платформа».

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