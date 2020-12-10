Красногорск, , 15:33 — REGNUM Введение понятия уголовного проступка в рамках смягчения и гуманизации уголовного права можно только приветствовать. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Не нужно на людей вешать судимость и всё, что с этим связано — то, что тащит человека потом по жизни. Поэтому если речь идёт о каких-то мелких правонарушениях, ну, с кем не бывает? Жизнь есть жизнь, потому не нужно загонять человека в такие жёсткие рамки, которые будут влиять на всю оставшуюся жизнь», — заявил Путин.

«Я согласен с этим, надо просто до конца, видимо, его (законопроект) доработать. Никто не возражает! Я ещё раз для себя пометил, будем двигаться по этому направлению», — указал он.