Москва, , 03:32 — REGNUM Очередной перл преподнесли слушателям выступающие на Валдайском клубе, предсказав резкий поворот к экологической повестке ожидающий весь мир в постковидную эпоху. Почему «зеленая» стратегия может оказаться пострашнее того зла, с которым она якобы борется, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Тема дискуссии на очередном заседании Валдайского клуба звучала как «Глобальный политический климат: станет ли «зеленая» повестка приоритетом постковидного мира?». Логика инициаторов обсуждения была проста — если не принять «зеленую» повестку грядущего дня, то человечество ждут ужасные катастрофы и отмена глобализма. Странно, что глобализм, уже неоднократно демонстрировавший свои крупные недостатки, стал в рассуждении об экологии такой великой ценностью.

Но и с самим экологизмом все еще сложнее, ведь если проследить его эволюцию с 1992 года, с Рио-де-Жанейрского соглашения, по наши дни, то можно увидеть целую цепочку шулерских подмен. Как же получилось, что разумный подход «загрязнитель платит, поглотитель получает плату», сменился на целую коллекцию подлогов, результатом которых для России может стать только внешний контроль над российской экономикой. Кто же тянет к российской экономике цепкие «зеленые» пальцы? Читайте статью Владимира Павленко «Кто и зачем протаскивает в жизнь тему «зеленого ковида»?».