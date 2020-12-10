Москва, , 15:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 14 декабря в Москве встречу с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Об этом 10 декабря сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов поступательного развития многоплановых двусторонних связей, особый характер которых был закреплен в подписанной 1 июня 2018 года декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами», — сказала она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ указала, что дипломаты подведут промежуточные итоги совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Абу-Даби в октябре 2019 года, а также в ходе других контактов на высшем уровне.

Также Захарова отметила, что главы МИД РФ и ОАЭ обменяются мнениями по ситуации в Сирии, Ливии, по арабо-израильскому урегулированию и другим актуальным аспектам региональной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые вопросы, связанные с отношениями России и США, были обсуждены в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и американского посла в Москве Джона Салливана.