Москва, , 04:34 — REGNUM Назначение Анатолия Чубайса спецпредставителем президента России по связям с международными организациями — это знак того, что российские верхи считают победу Джо Байдена на американских выборах свершившимся фактом. Какая тут связь и как тяжело придется Чубайсу на новом посту, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Анатолий Чубайс Иван Шилов © ИА REGNUM

Вряд ли Чубайс, сменив пост руководителя почти невидимыми в микроскоп наноструктурами на дипломатическую работу, отберет крупный сектор деятельности у российского МИД. Но для того, чтобы контактировать с Демпартией США, «глубинным государством» и прочими непрозрачными структурами, разумеется, трудно найти в России лучшую кандидатуру, чем «приватизатор №1», заслуженный деятель Перестройки Анатолий Чубайс.

Тем не менее, учитывая сложное отношение части международных организаций к России, и служба Чубайсу предстоит нелегкая. Ведь что от России и ее президента нужно тем же американским демократам? Все укладывается в недлинный и при том невыполнимый список дел: Крым — Украине, Курилы — Японии, Навального в президенты и далее «по мелочи»… Но вряд ли даже такой опытный политик, как Анатолий Чубайс сможет убедить договаривающуюся с той стороны сторону о наличии позитивных подвижек в исполнении их пожеланий. Или сможет? Читайте статью Александра Халдея «Почему Чубайс назначен главным переговорщиком с западными элитами?».