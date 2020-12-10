Красногорск, , 15:24 — REGNUM В России на порядки сократилось число заключённых и арестованных. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Константин Маковский. Оправданная. 1882

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«Вы сказали о том, что сократилась в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть — в два раза. И в четыре раза, обращаю ваше внимание, сократилось количество людей, в отношении которых применяется мера пресечения: содержание под стражей. В четыре раза!» — заявил Путин.

В значительной степени эти достижения в гуманизации были связаны с правозащитной деятельности, указал он.

«За это вам спасибо», — добавил президент.