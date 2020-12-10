Ново-Огарево, Московская область, , 15:22 — REGNUM Законопроект об иностранных агентах не должен ограничивать деятельность людей, заявил 10 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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В ходе заседания глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости доработать законопроект, который ужесточает требования к некоммерческим организациям и физлицам, выполняющим функцию иноагентов.

«Как докладывают авторы этого нововведения (распространение маркировки), связано это с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что сегодня «изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности». Вместе с тем законопроект не должен ограничивать деятельность людей.

«Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность», — уточнил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что статус иностранного агента призван пресечь вмешательство во внутренние дела России со стороны иностранных государств, но чрезмерные ограничения в этом вопросе тоже недопустимы.

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