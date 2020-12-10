Приштина, 10 декабря 2020, 15:55 — REGNUM В международный день памяти жертв геноцида, 9 декабря, косовская оппозиционная партия «Движение за самоопределение» опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook заявление о том, что после прихода к власти правительство «Самоопределения» обвинит Сербию в совершении «геноцида в Косово».
Представители партии заявляют, что без осуждения военных преступлений не может быть ни устойчивого мира, ни спокойствия.
Напомним, с 1998 по 1999 год на территории Косово проходили военные действия, известные как Косовская война. Полицейская операция по искоренению «Армии освобождения Косово» (алб. УЧК), не гнушавшейся жестокими актами и преследованиями мирного сербского населения, привела к массовому бегству албанского населения из края.
После прекращения военных действий миротворческий контингент НАТО КФОР вступил на территорию Косово и остается там до сих пор.
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