Приштина, , 15:55 — REGNUM В международный день памяти жертв геноцида, 9 декабря, косовская оппозиционная партия «Движение за самоопределение» опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook заявление о том, что после прихода к власти правительство «Самоопределения» обвинит Сербию в совершении «геноцида в Косово».

Публикация «Движения за самоопределение» Свыше 13 тысяч убитых мирных жителей, 1643 человека до сих пор числятся пропавшими без вести, 20 тысяч изнасилованных женщин и свыше миллиона человек, против воли покинувших свои дома, это числа, которые заставляют ученых говорить, что это второе по величине преступление против человечности после преступления нацистов.

Представители партии заявляют, что без осуждения военных преступлений не может быть ни устойчивого мира, ни спокойствия.

Публикация «Движения за самоопределения» Мы не забудем и не будем пассивно сидеть и ждать, что Сербия однажды признает свое преступное прошлое и попросит прощения. Приоритеты нашего правительства будет подача иска о геноциде против Сербии в Международный суд. Мы ничего ей не должны, а она много должна нам.

Напомним, с 1998 по 1999 год на территории Косово проходили военные действия, известные как Косовская война. Полицейская операция по искоренению «Армии освобождения Косово» (алб. УЧК), не гнушавшейся жестокими актами и преследованиями мирного сербского населения, привела к массовому бегству албанского населения из края.

После прекращения военных действий миротворческий контингент НАТО КФОР вступил на территорию Косово и остается там до сих пор.

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