Москва, , 15:16 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует окончание пандемии коронавируса в 2022 году, передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря.

Владимир Жириновский Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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"Тешат себя мыслью, что пандемию поборем, это не раньше осени 2021 года, скорее всего 2022 год», — заявил Жириновский в ходе круглого стола, посвященного вопросам дистанционного обучения.

Он обратил внимание на то, что именно пандемия коронавируса вынудила искать новые формы обучения, чтобы избежать скопления детей и снизить заболеваемость.