Джакарта, , 15:16 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая с речью на Балийском демократическом форуме, заявил, что с нетерпением ожидает председательства Индонезии в G20 в 2022 году и надеется, что государство сможет укрепить солидарность стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Antara.

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что демократия, хорошее управление и верховенство закона являются важными факторами, которые помогают достичь целей устойчивого развития, защиты окружающей среды и сокращения неравенства.

«Воздействие пандемии на граждан более чем 200 стран показывает, что сектор здравоохранения нельзя отделить от экономической и политической деятельности, особенно от реализации демократических ценностей в обществе», — пояснил глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на церемонии открытия 13-го Балийского демократического форума и подчеркнул важность солидарности между странами в борьбе с пандемией.

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