Москва, , 15:15 — REGNUM Сотрудники следственных органов не должны вмешиваться в лечение заключенных. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Никакого вмешательства быть не должно. Это должны определять специалисты: медики, врачи», — сказал глава государства. Он прокомментировал выступление представителя союза журналистов Евы Меркачевой.

Она попросила Путина выразить свою позицию по вопросу вмешательства следователей в лечение заключенных. Меркачева заявила, что следователи не рекомендуют вывозить заключенных в больницу на консультацию или операцию.

Она заявила, что в 2020 году были случаи, когда подозреваемые умирали в СИЗО от заболеваний.