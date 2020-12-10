Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря 2020, 15:14 — REGNUM В России стоит оценить перспективы проведения «широкой амнистии». Об этом на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на соответствующее предложение одного из членов совета.
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При этом глава государства призвал внимательно изучить этот вопрос, чтобы не получилось, как в царской России.
Он обратил внимание на то, что инициатор предложения Ева Маркачева сослалась на царскую Россию.
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При этом он согласился с тем, что «этот инструмент гуманизации не должен быть забыт» и должен использоваться, однако необходимо чёткое понимание в этом вопросе.
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