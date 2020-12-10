Красногорск, , 15:12 — REGNUM Определять лечение заключённых должны только специалисты. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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«Вмешательство следователей в лечение заключённых: ну полностью с вами согласен, никакого вмешательства быть не должно. Это определять должны специалисты, медики, врачи», — заявил Путин.

«Я помню, в Крестах был, там зубы драли без анестезии. Ну, слава богу, по-моему, ситуация поменялась. Но, конечно, только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы», — указал он.