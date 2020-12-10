Салехард, , 15:08 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе 10 декабря 2020 года отмечают 90-летний юбилей со дня образования региона. С юбилеем жителей ЯНАО поздравил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба главы автономного округа.

«Самоотверженным трудом и упорством многих поколений ваших предшественников — геологов, строителей, газовиков, нефтяников — здесь была создана надежная инфраструктура для разведки и добычи полезных ископаемых, возведены города и посёлки, электростанции и дороги. Сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ обладает мощным производственным, технологическим, кадровым потенциалом, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны», — отметил глава государства.

В своём поздравлении Владимир Путин, пожелав ямальцам новых свершений, сделал акцент на то, что в ЯНАО уделяется неустанное внимание проблемам сбережения самобытных традиций и обычаев коренных малочисленных народов.

«Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы Ямал оставался территорией возможностей, регионом с высоким качеством жизни. Благодарю всех наших жителей за вклад в развитие округа, достижения и успехи, стремление принести пользу родной земле и желаю всем благополучия и крепкого здоровья», — поздравил ямальцев губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Напомним, ЯНАО создан в 1930 году постановлением «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» в числе новых восьми национальных округов РСФСР в составе Уральской области. По данным на 1 сентября 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе проживали 546,6 тыс. человек — на 3,6 тыс. человек больше, чем в 2019 году. Ямал находится на первых позициях в стране не только по уровню рождаемости и благосостояния населения. Здесь добывают 80% газа и 77% газового конденсата России, в мире и согласии живут представители 112 национальностей и народностей.

Читайте ранее в этом сюжете: Государственные деятели России поздравляют ХМАО с 90-летием