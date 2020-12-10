Варшава, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Сейме 9 декабря сообщил, что по состоянию на конец ноября дефицит государственного бюджета Польши составил около 13 миллиардов злотых (порядка 3,5 миллиарда долларов США). Об этом передает Polskie Radio 24.

«Состояние государственных финансов никогда в истории Польши не было в таком хорошем состоянии, как сегодня. И в то же время бюджетный дефицит на конец ноября составил 13 миллиардов злотых», — заявил Моравецкий.

Согласно прежним данным министерства финансов, дефицит государственного бюджета на конец октября составлял 12 миллиардов злотых (3,27 миллиарда долларов США). По итогам сентября он составил 13,8 миллиарда злотых (3,76 миллиарда долларов). С поправкой к бюджету Польши в текущем году был увеличен лимит бюджетного дефицита по итогам 2020 года с ранее запланированного нуля до 109,3 миллиарда злотых (28,8 миллиарда долларов).

«Запланированный дефицит в размере 109 миллиардов злотых объясняется тем, что нам нужны деньги для поддержки экономики и создания соответствующей финансовой подушки для ее увеличения в ближайшие месяцы. Поскольку в следующем году есть много неизвестного — неясно, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка, мы попытаемся увеличить бюджетные резервы этого года», — сказал по итогам принятой поправки министр финансов Польши Тадеуш Косьцинский.