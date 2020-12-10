Красногорск, , 15:05 — REGNUM Блокировки иностранных сайтов и ресурсов в России являются реакцией на зарубежную же цензуру. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Конечно, я вижу риски с блокировками деятельности иностранных сетей, которыми пользуются многие тысячи российских граждан, в том числе используя эти возможности для заработка себе на жизнь», — заявил Путин.

«Да, действовать здесь надо очень аккуратно. Хотя вы и сами показали, что делают условные наши партнёры. Вот они занимаются цензурой. Это совершенно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура. Это поле информационное противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание ваше на это. Заметьте, не мы. Но мы вынуждены на это как реагировать, отвечать», — подчеркнул он.

Президент отметил, что делать это надо так, чтобы «в свою собственную голову не стрелять».

«(Давайте развивать) свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя», — отметил он.