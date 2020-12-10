Баку, , 15:07 — REGNUM Армении необходимо «взяться за ум», а армянские политики и диаспора обрекли армянский народ «на беду». Такое мнение 10 декабря высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на параде в Баку, посвящённом окончанию боевых действий в Нагорном Карабахе.

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«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду», — сказал турецкий лидер.

Также Эрдоган указал, что, по его мнению, если народ Армении сумеет «извлечь уроки» из сложившейся в настоящее время ситуации с Нагорным Карабахом, то «в регионе начнется новая эра».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что справедливость и международное право были восстановлены Азербайджаном в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.