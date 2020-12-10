Красногорск, , 14:59 — REGNUM Статус иностранного агента призван пресечь невмешательство во внутренние дела России со стороны иностранных государств, но чрезмерные ограничения в этом вопросе тоже недопустимы. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

«Мы всегда исходили из того, что связано только с одним: обеспечением невмешательства в наши дела иностранных государств. Над чем они активно работают — мы же это знаем. Активно работают! А как? Деньги дают, чтобы продвинуть свою повестку дня в нашей внутриполитической жизни», — заявил Путин.

«Надо себя с одной стороны оградить от этого, а с другой стороны — не допускать чрезмерных ограничений. Давайте продумаем, я попрошу администрацию, депутатов Государственной думы… обязательно посмотрим на это повнимательнее», — продолжил он.

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