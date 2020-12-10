Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Минобороны США намерено лишить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) большей части своей военной поддержки в отношении контртеррористических миссий. Об этом сообщает 10 декабря телекомпания ABC, ссылаясь на неназванного бывшего высокопоставленного представителя американского разведсообщества.

Пентагон, уточняет телеканал, уведомил ЦРУ о прекращении такой поддержки к 5 января 2021 года. Для этого и. о. министра обороны США Кристофер Миллер направил письмо директору ЦРУ Джине Хэспел, рассказав в нём, по словам собеседника телеканала, о «неожиданном и беспрецедентном» решении.

ЦРУ часто рассчитывает на поддержку военных в части материально-технических и людских ресурсов. Пока нельзя сказать, как решение Пентагона отразится на контртеррористических миссиях агентства по всему миру.

У спецслужбы есть своё полувоенное, полностью автономное формирование, но оно часто пользуется транспортом и логической поддержкой минобороны США. Иногда военные даже вовлекаются в проведение операций.

Источники канала связывают такое ограничение с реализацией Национальной оборонной стратегии от 2018 года. В ней говорится о концентрации ресурсов для противостояния главным потенциальным противникам США — России и КНР.

Экс-заместитель помощника главы минобороны США Мик Мурлой предположил, что очень тесные и эффективные отношения между ЦРУ и Пентагоном прекращаются. За минувшие 20 лет это сотрудничество обеспечило многие успехи, в том числе в борьбе с терроризмом.