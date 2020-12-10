Ново-Огарево, Московская область, , 14:52 — REGNUM Идея превлечь иностранных агентов в общественные советы органов власти выглядит странной. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

"Что насчёт того, чтобы иноагенты входили в общественные советы органов власти… звучит это странновато, конечно! Могу себе представить, чтобы иноагенты США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа. Ну смешно даже говорить! Ну или в министерство внутренней безопасности», — заявил Путин.

«Вы понимаете, это смешно? Это невозможно себе представить. Можно представить, что у нас обсуждаются эти вопросы. Но чтобы там обсуждали эти вопросы — это в голове не укладывается», — указал он.

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