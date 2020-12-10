Бишкек, , 14:52 — REGNUM Ущерб после произошедших в начале октября беспорядков в Киргизии уже составляет около 2 млрд сомов ($23,6 млн). Об этом заявил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев на координационном совещании, передает «Kaktus.media».

Участники заседания отметили, что многие инвесторы пострадали из-за нападений мародеров, которые разграбили и сожгли принадлежавшее им имущество.

Также они акцентировали внимание на том, что бюджет Киргизии недополучает крупные суммы налогов, поскольку многие горнодобывающие компании прервали работу из-за нападений.

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При этом часть горнорудных предприятий планирует возобновить деятельность не ранее лета 2021 года.

В качестве примера вице-премьер-министр Равшан Сабиров привел компанию, разрабатывающую месторождение «Бозымчак», которая за девять месяцев выплатила свыше 9 млрд сомов (7,83 млрд рублей) налогов, а за последние два месяца — лишь 6 млн сомов (5,2 млн рублей).

«Силовики не работают с населением, не задерживают провокаторов, хотя все лица известны. Даже милиционера одного избили на месторождении», — возмутился высокопоставленный чиновник.

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