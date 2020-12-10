Тбилиси, , 14:55 — REGNUM В первый раз с момента установления Грузией дипломатических отношений с Северной Македонией в Тбилиси назначили своего посла в данной стране. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба грузинского МИД.

«Первый чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Северная Македония Тамар Лилуашвили (с резиденцией в городе София) вручила верительные грамоты президенту Северной Македонии Стево Пендаровски», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом во время данной встречи президент Северной Македонии указал, что после того, как установлены дипотношения, появились условия, которые нужны для более интенсивного диалога между двумя странами в политической сфере, а также для более глубокого сотрудничества в других сферах.

«Была выражена надежда, что после завершения пандемии нового коронавируса партнерство между странами в сфере культурного туризма углубится, что, в свою очередь, позитивно скажется на отношениях между людьми», — отмечается в сообщении МИД Грузии.

Отметим, Грузия установила дипотношения с Северной Македонией, являющейся бывшей республикой Югославии, в феврале 2019 года.