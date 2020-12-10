Бишкек, , 14:50 — REGNUM Роспотребнадзор по просьбе киргизского посольства отправит в Киргизию гуманитарную помощь. Об этом сегодня, 10 декабря, пишут киргизстанские СМИ со ссылкой на диппредставительство.

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Отмечается, что российская сторона планирует прислать в республику реагенты для проведения 50 тысяч тестов на коронавирус.

Получателем российского гуманитарного груза числится департамент профилактики заболеваний и санэпидемнадзора министерства здравоохранения Киргизии.

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