Приштина, , 23:22 — REGNUM Глава партии власти Косово ЛДК (алб. Демократическая лига Косово) Иса Мустафа 9 декабря заявил, что политические партии Косово не готовы усесться за стол переговоров, чтобы консенсусом выбрать кандидата на пост президента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа сообщил, что сразу несколько партий отказываются идти на уступки и поддержать кандидата от другой партии. В этой ситуации, по выражению политика, дело движется к досрочным выборам.

Напомним, нынешнее правительство Косово — коалиционное, причем коалиция формировалась по принципу «кто угодно, только не Курти» после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти, пошедшему наперекор США и так потерявшему поддержку своих партнеров по коалиции из ЛДК. ЛДК (Демократическая лига Косово) без выборов (что, в общем-то, противоречит Конституции Косоов) стала партией власти, однако она не обладает поддержкой даже четверти депутатов парламента, а потому крайне зависима от своих партнеров по коалиции.

После того, как Специальный трибунал по Косово подтвердил обвинительный акт в отношении президента Косово Хашима Тачи, последний подал в отставку. Согласно Конституции Косово, президент должен быть избран 2/3 голосов депутатов парламента (из 120). Однако правящая коалиция не способна набрать 80 голосов, она едва-то набрала 61. А потому в ближайшее время Республику вероятнее всего ожидают новые выборы.

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