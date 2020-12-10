Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Телевизионные дебаты кандидатов в депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана назначены на 30 декабря. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анастасия Щегорцова.

По её словам, ЦИК подготовил соответствующий проект постановления. Право на предвыборные дебаты регламентируется конституционным законом о выборах, пояснила Щегорцова.

Напомним, предвыборная агитация в Казахстане стартует 10 декабря в 18:00 (15:00 мск) и заканчивается 9 декабря в 00:00 (8 декабря 21:00 мск). Выборы в парламент Казахстана пройдут 10 января 2021 года.