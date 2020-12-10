Красногорск, , 14:48 — REGNUM Распространение статуса иностранного агента не только на потенциальных юридических лиц, но и физических, призвано пресечь попытки ухода от законных требований. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека»

"Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространён и распространяется такая, так скажем, маркировка… связано это с чем? Как докладывают авторы этого нововведения, связано это с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы», — заявил Путин.

«Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности», — указал он.

При этом российские власти исходят из того, что статус иностранных агентов не влечёт запретительных мер со стороны государства.

«Если вы считаете, что здесь есть риски, то, безусловно… и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над ним нужно поработать», — отметил президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности распространения статуса иностранного агента на физлиц, устанавливаются также ограничения для граждан из соответствующего реестра.