Ханой, , 14:44 — REGNUM Вакцина против коронавируса Nanocovax, произведенная во Вьетнаме, будет продаваться не дороже 22 долларов США за ампулу, сообщает CNN Indonesia.

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"Хотя мы не достигли договоренности с министерством здравоохранения, мы уверены, что каждая ампула не будет стоить дороже, чем 21,62 доллара США», — говорится в заявлении компании Nanocovax.

Кроме того, в компании заявили, что Nanocovax предлагает справедливую и доступную цену для всех граждан Вьетнама.

Ожидается, что каждый житель Вьетнама в возрасте от 12 до 75 лет получит две ампулы вакцины. Процесс вакцинации займет около года.

«Nanocovax способен выпускать два миллиона доз в год. В следующие шесть месяцев мы увеличим мощность еще на 30 миллионов доз, в идеале на 50 миллионов доз в год», — отметили в компании.

Кроме того, Nanocovax сотрудничает с вьетнамской военно-медицинской академией, чтобы начать набор добровольцев для участия в первом этапе испытаний на людях, запланированном на 10 декабря 2020 года. Через неделю добровольцам будет сделана первая пробная вакцинация. Вторая фаза клинических испытаний с участием 400 добровольцев начнется через три месяца после завершения первой фазы испытаний.

Nanocovax планирует провести массовую вакцинацию граждан Вьетнама в мае 2021 года.

Напомним, по последним данным, во Вьетнаме выявлено 1381 случай заражения коронавирусом и 35 случаев смерти.