Киев, , 14:39 — REGNUM В Печерском районном суде Киева 10 декабря продолжается рассмотрение ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18−20 февраля 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

На сегодняшнее заседание по неизвестным причинам не явились адвокаты адвокаты Януковича — Виталий Сердюк и Александр Горошинский. Суд объявил, что рассмотрение дела будет продолжено, а интересы бывшего президента будет представлять государственный «бесплатный» адвокат. Суд объявил перерыв на 3 часа — для предоставления возможности новому адвокату ознакомиться с материалами ходатайства.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря стало известно, что Янукович требует «личного участия» в процессе об избрании ему меры пресечения по делу об «организации насильственных преступлений» 18−20 февраля 2014 года. В свою очередь, прокурор по делу заявил, что это желание является «антиюриспруденцией» и попыткой «пропиариться при отсутствии юридических моментов». Он добавил, что если Янукович каким-либо образом появится через видеоконференцию, прокуратура будет ставить вопрос о рассмотрении дела по другой процедуре.