Ново-Огарево, Московская область, , 14:38 — REGNUM Блокировка аккаунтов российских СМИ социальных сетей иностранными ресурсами — это проявление цензуры. Об этом сегодня, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия со стороны других стран.

Путин добавил, что так называемые зарубежные партнёры занимаются цензурой на западных интернет-площадках.

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"Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства, — сказал российский лидер, подчеркнув, что Россия этого не делает.

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«Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать», — добавил президент, подчеркнув, что это надо делать так, чтобы «не стрелять себе в ногу».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента. Речь идет о Twitter, Facebook и YouTube. Как заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»), документ является ответом на цензуру зарубежных интернет-платформ и защищает конституционные права и свободы граждан РФ. По его словам, за несколько месяцев зафиксировано более 20 фактов блокировки российского контента.