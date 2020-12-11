Брюссель, , 08:00 — REGNUM В четверг, 10 декабря, в Брюсселе состоялась встреча переговорных делегаций Косово и Сербии при посредничестве специального представителя Евросоюза по диалогу между Косово и Сербией Мирослава Лайчака.

В пресс-релизе косовского правительства говорится, что темой встречи стали вопросы выплаты пенсий и составления кадастра, однако сторонам не удалось добиться существенного сближения позиций.

Тем не менее, делегации готовятся к обсуждению данных вопросов и на следующих встречах. Важно, что диалог между Сербией и Косово возобновился, несмотря на очевидное замедление переговорного процесса после заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что новая встреча лидеров Сербии и Косово состоится только после того, как в Приштине продемонстрируют готовность к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов.

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