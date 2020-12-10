Москва, , 14:33 — REGNUM Использование ЦИК РФ нейросетей для проверки подписей на выборах, верное направление, считает заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 10 декабря.

«На моей памяти есть много случаев, когда кандидат не набирал нужного количества подписей и не был допущен к выборам, на этой почве много раз разгорались настоящие скандалы. Подделка, фальсификация, подписи за «спасибо» — видимо нам этого мало, поэтому ЦИК никак не может окончательно отказаться от этой архаичной системы вычисления добросовестности кандидатов. Однако проверке достоверности собранных подписей решили уделить особо пристальное внимание. Планируется, что этим займется специальная нейросеть, которая обучится при участии специалистов-почерковедов. Как сообщается, ЦИК протестировал систему проверки подписных листов программно-аппаратным комплексом в двух регионах», — подчеркнул Демин.

По его словам, шаг в сторону будущего — автоматизация, направление выбрано верное.

«Но никак не укладывается сам процесс формирования подписных листов в реалии XXI века. Очень сомнительно, что волеизъявление граждан, которые могут подписаться хоть за нескольких кандидатов, будет истинным и продуманным. На мой взгляд, это лишняя трата времени и денег, ведь услуги сборщиков не бесплатны! А для малых партий такие расходы вовсе обременительны», — пояснил Демин.

«И пусть в перспективе умная нейросеть и вычислит поддельные автографы, и так мы снизим участие человеческого фактора в этом процессе, а значит, пресечем продвижение чьих-то интересов, но главный вопрос, исход выборов, это не решит», — добавил эксперт.