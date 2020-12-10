Варшава, , 14:32 — REGNUM Утром 10 декабря в одном из варшавских костелов прошла траурная служба в честь памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, а также десятки политических, дипломатических и общественных деятелей этой республики. Об этом передает Polskie Radio 24.

В мероприятии принял участие брат погибшего президента — Ярослав Качиньский, который ныне является председателем правящей партии «Право и справедливость» и вице-премьер-министром Польши, председатель Сейма Эльжбета Витек, а также ряд иных членов правящей партии.

После мессы представители правительства и политики посетили площадь Пилсудского, где возложили цветы к памятникам президента Леха Качиньского и жертв Смоленской трагедии в 2010 году.

Напомним, 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска экипаж с официальной польской делегацией потерпел крушение. Погиб тогдашний президент республики Лех Качиньский, а также Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.