Красногорск, , 14:27 — REGNUM Правозащитникам следует уделить пристальное внимание развитию электронных сервисов. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Ещё одна важная тема — преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы — это уже не задача будущего, а реальная действующая отрасль. Она набирает свои обороты. И там идут процессы создания и новых возможностей, и новых интересов, интересы новые формируются, и угрозы тоже», — заявил Путин.

«Практически ещё не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект. Потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации, как дальше развивать цифровые сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений», — указал он.

Президент отметил, что согласно опросам общественного мнения, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят граждан России.