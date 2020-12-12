Тирана, , 01:22 — REGNUM В пятницу, 11 декабря, в результате исследования 2604 образцов в Албании выявили ещё 802 случая заражения коронавирусом. Ещё 527 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 46 863 случая заражения коронавирусом. 24 136 человек уже излечились от COVID-19. 977 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, однако граждане утверждают, что эта статистика занижена.

За прошедшие сутки в стране умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 21 750 человек, из них более половины — 11 876 — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже два месяца. На стационарном лечении находится 451 пациент, за последние полтора месяца это число возросло почти вдвое, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев, однако в последнюю неделю оно начало постепенно уменьшаться, что может быть объяснено как снижением числа новых тяжелых случаев, так и с высокой смертностью среди пациентов.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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