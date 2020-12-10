Красногорск, , 14:18 — REGNUM Правозащитники могут помочь работать системе здравоохранения ритмично и без сбоев. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Хочу остановиться на направлениям, где Совет мог бы сосредоточить усилия в ближайшее время. Одна из актуальных тем — конечно, система организации здравоохранения и права пациентов. Речь идёт о качестве и своевременности оказания медицинской помощи», — заявил Путин.

«Конечно, государство делает очень многое для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан. Но при этом, безусловно, есть и сбои. Это очевидно, я тоже об этом знаю. Поэтому работа правоохранительных, правозащитных структур, конечно, здесь тоже востребована», — указал он.

Президент призвал уделить внимание, как соблюдаются права людей в первичном звене здравоохранения, а не только в связи с эпидемией коронавируса, продолжить мониторинг помощи и другим больным, в первую очередь — онкобольным.