Варшава, , 14:18 — REGNUM Исследовательский центр Social Changes провел опрос среди жителей Польши на предмет симпатий к политическим силам республики. Об этом передает Dziennik.

Так, 28% респондентов заявили о своей готовности проголосовать за правящую коалицию «Объединенные правые». Главные оппозиционные силы — «Гражданская коалиция» и «Польша 2050» имеют по 22% рейтинга. О готовности проголосовать за «Левых» заявили 11% респондентов, а националистической «Конфедерации» хотят отдать голоса 10% опрошенных.

Остальные партии, движения и коалиции не преодолели достаточный для попадания в Сейм пятипроцентный барьер. Ближе всего к этому оказались Польская крестьянская партия и движение «Кукиз — 15», которые набрали по 3%.

Исследование проводилось на общенациональной репрезентативной выборке взрослых жителей страны в количестве 1079 человек с 4 по 8 декабря 2020 года.