Москва, , 14:18 — REGNUM Томский государственный университет (ТГУ) и Джокьякартский университет национального развития «Ветеран» (UPNVY) налаживают сотрудничество в области образования, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в ходе онлайн-встречи, организованной посольством Индонезии в Москве. Во встрече, в частности, приняли участие временный поверенный в делах посольства Индонезии в России Азис Нурвахьюди, ряд дипломатов посольства, ректор Джокьякартского университета Мохамад Ирхас Эффенди, а также ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Азис Нурвахьюди выразил признательность всем участникам встречи за готовность к сотрудничеству в нынешних условиях ограничений в связи с пандемией. По его словам, отношения Индонезии и России динамично развиваются и готовы перейти на уровень стратегического партнерства. Двустороннее взаимодействие развивается в различных сферах, особенно в образовании и науке, в том числе в формате межвузовского сотрудничества.

Азис Нурвахьюди добавил, что в этом году Индонезия и Россия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

«Посольство Индонезии в Москве полностью поддерживает взаимодействие между университетами и готово содействовать в реализации программ сотрудничества», — заявил Азис Нурвахьюди.

Подписавшие соглашение университеты разработали совместные программы, которые будут реализованы в формате обмена студентами и преподавателями, организации семинаров, конференций, исследований и публичных лекций. Запланировано также сотрудничество между факультетами университетов в области минеральных технологий, геологии, сельского хозяйства, экономики и бизнеса, социальных и политических наук, прикладных наук, а также в изучении культуры и языков России и Индонезии.

Ректор Мохамад Ирхас Эффенди заметил, что в эру глобализации международное сотрудничество стало жизненно важной необходимостью для успешного развития любого учреждения, включая межвузовское сотрудничество. Ректор выразил надежду на эффективную реализацию подписанного соглашения с ТГУ.

Между тем, Эдуард Галажинский, ректор ТГУ, заявил, что международное сотрудничество и развитие отношений, в том числе с Индонезией, является одним из приоритетов развития не только университета, но и Российской Федерации в целом. В настоящее время в ТГУ обучаются 30 индонезийских студентов.

«Мы будем очень рады окунуться в индонезийскую культуру, и в настоящее время интерес к Индонезии в России как никогда велик», — отметил ректор российского вуза.

Напомним, в 2020 году ТГУ занял четвертое место среди лучших университетов России и вошел в 250 лучших университетов мира согласно рейтингу QS World.