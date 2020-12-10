Москва, , 14:10 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) продлится около двух часов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 10 декабря журналистам.

Он пояснил, что два часа отведено на трансляцию этой встречи фактически в прямом эфире. Если мероприятие продлится дольше, полную стенограмму опубликуют на сайте Кремля.

Песков напомнил, что 10 декабря отмечается День прав человека. Заседание СПЧ традиционно приурочено к этой дате. В текущем году встреча пройдёт в режиме конференции, запланированы стандартные выступления.

«Выступит председатель совета Фадеев Валерий, потом члены совета, будет обмен мнениями в свободном режиме», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, 10 декабря президент должен провести несколько рабочих встреч непубличного характера.