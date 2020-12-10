Пекин, , 14:14 — REGNUM Ответные меры санкционного характера в отношении ряда официальных лиц США и сотрудников американских неправительственных организаций вводятся Китаем из-за ущемления прав китайских законодателей Вашингтоном. Об этом 10 декабря сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В связи с серьезным вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела КНР по вопросам, связанным с Гонконгом и наносящим ущерб национальным интересам, Китай принял решение ввести ответные санкции в отношении должностных лиц из числа представителей исполнительной власти США, членов Конгресса, сотрудников неправительственных организаций и их ближайших родственников», — сказала она.

Также Чуньин уточнила, что в данные санкции входит отмена безвизового режима для временных визитов в специальные китайские административные районы Гонконг и Макао для граждан США, которые являются обладателями дипломатических паспортов.

Как передавало ИА REGNUM, 7 декабря минфин США сообщил, что 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент КНР) внесены в его черный список из-за политики правительства КНР в отношении Гонконга.