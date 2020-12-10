Красногорск, , 14:10 — REGNUM Несмотря на разные мнения по поводу поправок к Конституции, Совет по правам человека сыграл большую роль в работе над ними. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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«Хотел бы особо поблагодарить вас за активное участие и в работе над поправками к Конституции России. Знаю, что все по-разному к этому относятся. Тем не менее, Совет внёс лепту в эту работу. Я хочу выразить слова благодарности, а также за содействие в реализации прав граждан в ходе общероссийского голосования», — заявил Путин.