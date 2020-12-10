Москва, , 14:09 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать сообщение о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ и стран Североатлантического альянса. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле не располагают этой информацией.

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«Я не могу вам ничего сказать, я не располагаю просто информацией», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера порекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом в оборонное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли ВМФ РФ впервые за десять лет проведут совместные военные учения со странами-участницами НАТО. Манёвры «АМАН-2021» будут проводиться в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи.

Участие в учениях примут корабли ВМС США, Катя, Турции Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки, Индонезии, Королевский военно-морской флот Великобритании и Морские силы самообороны Японии.

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