Москва, 10 декабря 2020, 14:09 — REGNUM В администрации президента РФ не стали комментировать сообщение о совместных учениях кораблей Военно-морского флота РФ и стран Североатлантического альянса. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле не располагают этой информацией.
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Пресс-секретарь российского лидера порекомендовал журналистам обратиться с этим вопросом в оборонное ведомство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли ВМФ РФ впервые за десять лет проведут совместные военные учения со странами-участницами НАТО. Манёвры «АМАН-2021» будут проводиться в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи.
Участие в учениях примут корабли ВМС США, Катя, Турции Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки, Индонезии, Королевский военно-морской флот Великобритании и Морские силы самообороны Японии.
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