Куала-Лумпур, , 13:59 — REGNUM Министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба ушел на карантин с 10 по 18 декабря 2020 года после контакта с инфицированным COVID-19, сообщает Antara.

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Известно, что министр здравоохранения Малайзии тесно контактировал с журналистом из частных СМИ, у которого обнаружили коронавирус.

Министр продолжит работать из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Малайзии заявили, что, согласно отчетам малазийских представителей за рубежом, в настоящее время 2742 гражданина Малайзии задержаны за различные правонарушения за границей, в том числе в Индонезии.

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