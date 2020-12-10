Москва, 10 декабря 2020, 13:58 — REGNUM Онлайн-обучение может стать только дополнением к живому образовательному процессу, которому нет альтернативы, если мы хотим сохранить Россию в качестве передовой державы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 декабря, комментируя решение Госдумы.

Дистанционное образование
Дистанционное образование
Edu.gov.ru

Как сообщалось ранее, парламент отложил рассмотрение законопроекта, регламентирующего дистанционное обучение. Депутаты от КПРФ резко раскритиковали законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сначала обсудить его с родительским и экспертным сообществом.

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«Тот факт, что Госдума отложила рассмотрение законопроекта, регламентирующего дистанционное обучение в России, — это одна из хороших вестей последнего времени. Это решение верно по сути. Сопротивление родителей и ответственных педагогов этой вредной практике нарастает. Сегодня дать ход такому закону значит провоцировать политический конфликт: за интересы детей и, соответственно, за будущее страны встанет большинство.
На каком-то этапе регламентировать онлайн-обучение придётся, но к этому надо хорошо подготовиться, всё должно быть самым серьёзным образом взвешено и продумано. Продавливание этой практики, как это происходит в Москве под предлогом пандемии, недопустимо. Онлайн-обучение может стать только дополнением к живому образовательному процессу, которому нет альтернативы, если мы хотим сохранить Россию в качестве передовой державы.
Онлайн-обучение — это сегодня уже отсталость, это регресс, всё это уже хорошо поняли на Западе, а у нас вновь на этот счёт наблюдается некая заторможенность. Впрочем, думаю, это не только заторможенность — это одно из проявлений идущей в российском социуме сегрегации. Ведь частные учебные заведения, частные кружки и спортивные секции никто не закрывает — там учат и воспитывают детей богатых. Этому факту, этой порочной практике тоже должны дать оценку и законодатели, и президент.
Соглашусь с лидером движения «Родители Москвы» Илоной Меньковой в том, что дистант исключает воспитание полноценной личности и что внедрению опасных моделей цифрового, дистанционного и гибридного обучения необходимо всячески препятствовать. Тех, кто продвигает такие модели, надо не просто выявлять, но и наказывать«, — отметил Михаил Демурин.