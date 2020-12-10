Киев, , 13:56 — REGNUM Украина и Молдавия проведут «глубокие двусторонние консультации» по вопросам европейской интеграции, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Кишинев сегодня, 10 декабря.

Кулеба отметил, что провел переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокоем, в ходе которых дипломаты обсудили весь спектр двусторонних отношений.

«Это первый визит министра иностранных дел Украины в Молдову с 2014 года… Я убежден, мы должны приложить все усилия вместе с молдавскими коллегами, чтобы подобные перерывы в контактах больше никогда не повторялись. Мы заинтересованы в максимальном количестве контактов на всех абсолютно уровнях», — заявил представитель Киева.

Глава МИД Украины констатировал, что стороны намерены совместно решить «хронические проблемы», которые они унаследовали, после чего двигаться вперед — «больше торговли, больше амбициозных проектов в сфере инфраструктуры».

Также Кулеба объявил «фундаментальный принцип», который должен лежать в основе отношений — «безопасность Молдовы — это наша безопасность, а безопасность Украины — это ваша безопасность».

ИА REGNUM напоминает, что после избрания президентом Молдавии Майи Санду Киев и Кишинев заявили о курсе на полную перезагрузку отношений. Визит Кулебы в Молдавию является частью подготовки к визиту Санду на Украину, который, по предварительным данным, должен состояться в январе 2021 года.