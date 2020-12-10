Ново-Огарево, Московская область, , 13:56 — REGNUM Совет по правам человека в России при президенте России и правозащитные организации в целом играют крайне важную общественную роль. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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"Совет в целом, как и многие другие правозащитные организации, вносят свой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина. На мой взгляд, это чрезвычайно важная миссия. Это особая, крайне необходимая людям, обществу и, безусловно, благородная миссия. Она требует каждодневного кропотливого труда, глубоких знаний, терпения, душевной щедрости и у меня вести диалог, аргументированно отстаивать свою позицию», — заявил Путин.

«А нередко — и, конечно, смелости и решимости. Во всех составах нашего совета всегда — хочу подчеркнуть, всегда — работали и работают именно такие люди», — указал он.