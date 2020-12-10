Баку, , 14:03 — REGNUM Справедливость и международное право были восстановлены Азербайджаном в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 10 декабря заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время своего выступления перед началом военного парада в Баку, который посвящен окончанию военных действий в Карабахе.

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«Сегодня я с большим чувством гордости могу сказать, что Азербайджан достиг желаемого, восстановил историческую справедливость и международное право», — сказал президент Азербайджана.

Также он указал, что в ходе 44-дневного конфликта азербайджанские ВС смогли добиться конца «оккупации своих территорий» и добавил, что республика ждала этого почти 30 лет.

Кроме этого, Алиев отметил, что участие в данном параде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «является демонстрацией единства, дружбы и братства двух стран».

«С первых часов войны мы чувствовали поддержку Турции. Эта политическая и моральная поддержка вызывает гордость каждого азербайджанца», — указал президент Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе официального визита в Баку 10 декабря президент Турции Тайип Эрдоган посетил могилу первого президента и национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.